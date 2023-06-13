''Ormanın hayaleti'' Van'da görüntülendi

Van'da genelde geceleri ortaya çıktığı ve görülmesi zor olduğu için halk arasında ''ormanın hayaleti'' olarak bilinen koruma altındaki vaşak, fotokapanla görüntülendi.

''Ormanın hayaleti'' Van'da görüntülendi

Nesli 1'inci derece koruma altında bulunan vaşakın fotokapana yansıyan görüntüleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce Twitter'da paylaşıldı.

''Ormanın hayaleti'' Van'da görüntülendi - 1

''Ormanın hayaleti vaşak görüntülendi'' mesajı ile yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"14'üncü Bölge Müdürlüğümüze bağlı, alan koruma ve kontrol çalışmaları esnasında ülkemizde yaşayan 5 kedi türünden biri olan vaşak görüntülendi.

''Ormanın hayaleti'' Van'da görüntülendi - 2

Geceleri avlanan bu kedi türü hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri bile duyarak, saklanabilme yeteneğiyle ormanın hayaleti unvanını almıştır. Doğada gözlenmesi oldukça zor olan bu tür etçil olup, yabani tavşan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle beslenir."

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