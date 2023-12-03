Ormanın karlı arazisinde yiyecek arayan 2 domuz dronla görüntülendi

Orçul bölgesinde bulunan köyde yaşayan ve teknolojiye ayak uydurup yanında taşıdığı dron ve ekipmanlarla çobanlık yapan, sosyal medyada “Çobanın Doğadaki Sesi” olarak yaban hayatını çeken Baki Kaya, bu sefer ormanlık alanda yiyecek arayan iki domuzu dron ile havadan görüntüledi.

Koyun sürüsüne eşlik eden çoban köpeklerinin koku alarak ormanlık alana doğru gitmeleri üzerine Baki Kaya, alanı dron ile taradı. Bir süre sonra dronun açısına karı eşerek ağaç diplerindeki kökleri yiyen iki domuz yansıdı.

Domuzlar bir süre bu şekilde görüntülendikten sonra dronun sesini fark edip daha sığ alana doğru giderek gözden kayboldular.