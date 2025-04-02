Ormanın yanmasına sebep olan kardeşlere para cezası!

Lapseki'de geçen yıl 20 Ekim tarihinde orman deposu mevkisinde ormanlık alanında yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyümüştü. Havadan ve karadan yoğun müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmişti.



Jandarmanın başlattığı soruşturma kapsamında iki kardeş gözaltına alınmıştı. İddiaya göre iki kardeş M.P. ile M.P.'nin bahçe temizliği yaptığı sırada 3 farklı noktada yangının çıktığı tespit edilmişti.



Yangınla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kardeş M.P. ile M.P.'ye 4 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.

