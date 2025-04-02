Ormanın yanmasına sebep olan kardeşlere para cezası!
Çanakkale'de çıkan orman yangınına sebep oldukları iddia edilen ik kardeşe para cezası verildi.
Lapseki'de geçen yıl 20 Ekim tarihinde orman deposu mevkisinde ormanlık alanında yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyümüştü. Havadan ve karadan yoğun müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmişti.
Jandarmanın başlattığı soruşturma kapsamında iki kardeş gözaltına alınmıştı. İddiaya göre iki kardeş M.P. ile M.P.'nin bahçe temizliği yaptığı sırada 3 farklı noktada yangının çıktığı tespit edilmişti.
Yangınla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kardeş M.P. ile M.P.'ye 4 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Yangınlarda failler belli olduktan sonra devletin zararı ilgililerden önce rızaen tahsil yoluna gidiliyor. Bu manada Umurbey'deki yangındaki devletin 4 milyon 600 bin lira civarında bir zararı vardı. İlgililerden tahsil yoluna gidilecektir" dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Çanakkale Lapseki
- Çanakkale
- Orman Yangını