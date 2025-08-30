Ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Zonguldak'ın Kardeşler köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın 2 saatte söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...