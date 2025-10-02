Ormanlık alanda çöp yangını

Bolu'nun Ağaççılar köyü mevkiindeki ormanlık alanda çöplerden dolayı yangın çıktı. Alevler, kontrol altına alındı.

Ormanlık alanda çöp yangını

Ağaççılar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çöp yangını çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevreye sıçramasını önleyerek yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...