Ormanlık alanda çöp yangını
Bolu'nun Ağaççılar köyü mevkiindeki ormanlık alanda çöplerden dolayı yangın çıktı. Alevler, kontrol altına alındı.
Ağaççılar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çöp yangını çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevreye sıçramasını önleyerek yangını büyümeden söndürdü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
