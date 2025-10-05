Ormanlık alanda kaçak kazıya suçüstü

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede bulunan ormanlık alanda yaptıkları denetimler sırasında kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde bir adet jeneratör, iki adet kürek, bir adet kazma, iki adet demir levye, bir adet uzatma kablosu, bir adet el feneri ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.