Ormanlık alanda kaçak kazıya suçüstü

Bolu'da ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Ormanlık alanda kaçak kazıya suçüstü

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede bulunan ormanlık alanda yaptıkları denetimler sırasında kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde bir adet jeneratör, iki adet kürek, bir adet kazma, iki adet demir levye, bir adet uzatma kablosu, bir adet el feneri ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...