Ormanlık alandaki çadırda 8,5 kilo esrar ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, ormanlık alana gizlenmiş 8 kilo 525 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ormanlık alandaki çadırda 8,5 kilo esrar ele geçirildi

'da Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu ormanlık alanda uyuşturucu madde gizlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada çadır içerisinde 8 kilo 525 gram kubar esrar buldu.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

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