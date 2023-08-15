Ormanlık alanlara 4 bin 630 yangın havuz ve göleti inşa edildi

Orman yangınlarıyla mücadele eden helikopter ve arazözlerin en yakın yerden su alıp, alevlere müdahalede bulunması amacıyla 2003-2004 döneminde orman alanlarının yakınında yangın havuz ve göletlerinin yapımına başlandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 2 bin 554 havuz, 2 bin 76 gölet olmak üzere toplam 4 bin 630 yangın havuzu ve göleti tesis edildi.



Havuz ve göletlerin yerleri, bölgedeki yangına hassas orman varlığı dikkate alınıp inşa edildi. Ayrıca deniz, göl, gölet veya baraj gibi su kaynaklarına uzak alanlar tercih edildi.



Kapasiteleri, inşa edildiği arazi ve su kaynağına göre değişiklik gösteren havuz ve göletlerin su tutma kapasiteleri 400 ile 3 bin ton arasında değişiyor. Ormanlara tesis edilen bu havuz ve göletler sayesinde, sorti sayıları artan helikopterlerin yangınlara daha etkili müdahalesi mümkün hale geldi.



113 YANGIN HAVUZU VE GÖLETİN İNŞASI DEVAM EDİYOR



Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) çalışmaları doğrultusunda, teknik ve doğal şartların imkan verdiği yerlerde bu tesislerin yapımına devam edilmesi planlandı. Halihazırda 113 yangın havuzunun inşa çalışması sürüyor. OGM, her yıl bu tesislerin bakımını yapıp faal halde kalması için çalışma yürütüyor. Orman yangını riskinin arttığı dönem öncesinde bütün yangın havuzu ve göletler, ekipler tarafından rutin olarak kontrol ediliyor. İhtiyaç halinde bakımları yapılıp, su seviyesi azalan havuz ve göletlere ise takviyede bulunuluyor.



BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangın havuzu ve göletlerinin orman yangınlarıyla mücadeledeki önemine dikkati çekerek, "Yangına hassas ve su kaynaklarına uzak ormanlık alanlarda inşa ettiğimiz toplam 3 milyon ton su kapasiteli yangın havuz ve göletleri sayesinde birçok orman yangını büyümeden kontrol altına alınıyor. Bu tesislerin sayısını artırma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin