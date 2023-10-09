Orta Afrika Tezkeresi Meclis'te

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) görev süresini 1 yıl uzatacak tezkere TBMM'ye sunuldu.

Bölgedeki istikrara işaret edilen tezkerede, "Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.



Tezkere, TSK'nın Birlemiş Milletler'in Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkiyi bir yıl daha uzatmayı öngörüyor.



Bu, Meclis gündemindeki 3. tezkere olurken TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl, Lübnan'daki görev süresinin ise 1 yıl uzatılmasını ilişkin tezkereler bu hafta Genel Kurul'da ele alınacak.