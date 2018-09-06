Orta Karadeniz'de (Bartın ve Samsun arasında), orta kuvvetli rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Orta Karadeniz'de halen batı yönlerden orta kuvvette esen rüzgarın kuvvetini artırarak, yarın ilk saatlerden itibaren gün batısından (50/75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, bölge halkının ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Anadolu AjansıTürkiye
Bartın ve Samsun arasında, orta kuvvetli rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Orta Karadeniz'de (Bartın ve Samsun arasında), orta kuvvetli rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.