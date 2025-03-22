Orta Karadeniz için zirai don uyarısı

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, bölgenin iç ve orta kesimlerinde bugün saat 23.00'ten itibaren 24 Mart Pazartesi günü saat 09.00'a kadar orta ve yer yer zirai don riski bulunduğu bildirildi.



Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların meteorolojik verileri dikkatli takip etmelerinin ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.