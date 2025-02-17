Orta Karadeniz'in iç kesimi ve Kastamonu için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Orta Karadeniz'in iç kesimi ve Kastamonu için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde beklendiği duyurdu.

Ayrıca, Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksek kesimleri ile Çorum ve Amasya'nın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli olmak üzere Sinop'un yükseklerinde de yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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