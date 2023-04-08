Orta şeritte duran araç kazaya sebep oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'dan Kozan istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre orta şeritte yavaşlayarak "U" dönüşü yapmak istedi.

Bu sırada Mehmet Emin Atıcı yönetimindeki otomobil, yol ortasında duran araca çarpmamak için ani manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, T.Ç. idaresindeki vinçle çarpıştı. Kaza sonrası "U" dönüşü yapmak isteyen otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı.

Vince çarpan otomobilde bulunan Atıcı ve Murat Rüzgar ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atıcı ve Rüzgar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Atıcı ve Rüzgar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

