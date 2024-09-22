Orta ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklar, Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun'un kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.



Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bugün gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.