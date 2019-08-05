Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun kuzey kesimlerinde havanın parçalı bulutlu olacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olmak üzere sağanak yaşanacağı tahmin ediliyor.

Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.