Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun kuzey kesimlerinde havanın parçalı bulutlu olacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olmak üzere sağanak yaşanacağı tahmin ediliyor.
Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak bekleniyor
Anadolu AjansıTürkiye
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun kuzey kesimlerinde havanın parçalı bulutlu olacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olmak üzere sağanak yaşanacağı tahmin ediliyor.