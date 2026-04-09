Ortadoğu'da ateşkes başladı. MSB: Temennimiz ateşkes şartlarının harfiyen uygulanması

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Ortadoğu'da ateşkes ve C-130 kazası gündemdeki diğer gelişmelere ilişkin yeni açıklamalar yapıldı.

ORTADOĞU'DA 15 GÜNLÜK ATEŞKES

MSB, İran Savaşı'nın 40. gününde ilan edilen ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, “Bölgemizde bir ayı aşkın süredir devam eden savaşta geçici ateşkes tesis edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Temennimiz ateşkes şartlarının harfiyen uygulanması” mesajını verdi.

ASKERİ UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Bakanlık, Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağına ilişkin de şu bilgileri paylaştı.

"Uçuş veri kayıt cihazı kayıtları incelendiğinde; kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği tespit edildi.

“KAZA ANINA KADAR SORUNSUZ ÇALIŞTI”

Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, motor ve pervanelerin kaza anına kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Pervane kopmasından kaynaklı uçak gövdesinin hasarlandığına dair bir durum tespit edilmemiştir.

Uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, içerden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmamıştır."

Ayrıntılar geliyor…