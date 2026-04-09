Ortadoğu'da ateşkes başladı. Ömer Çelik: Önemli olan barışın kalıcı olması

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 15.37'de başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti MYK 'da değişiklik yaşandığını duyuran Sözcü Çelik, “Çevre ve Şehircilik Başkanlığındaki Sevilay Tuncer MKYK üyesi olarak görevine devam edecek. Onun yerine Nilhan Ayan gelmiştir.” dedi.

İRAN'LA ATEŞKESİN 2.GÜNÜ

Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar:

“Terörle mücadelemiz sürecek. İran'a saldırı küresel barışı etkiledi. Burada önemli olan ateşkesle birlikte barışın çerçevesinin ortaya çıkmasıdır. Geçici ateşkes sorunları çözmüyor. Önemli olan barışın kalıcı olması. Daha çok can kaybı yaşanmaması için barış diyoruz.”