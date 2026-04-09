Ortadoğu'da ateşkes başladı. Ömer Çelik: Önemli olan barışın kalıcı olması
09.04.2026 16:28
AK Parti MKYK Toplantısı'nın ardından Ömer Çelik, kameraların karşısına geçti.
ABD ve İran arasında imzalanan geçici ateşkese ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Geçici ateşkes sorunları çözmüyor." vurgusuyla önemli olanın kalıcı barış olduğunu belirtti.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 15.37'de başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.
AK Parti MYK'da değişiklik yaşandığını duyuran Sözcü Çelik, “Çevre ve Şehircilik Başkanlığındaki Sevilay Tuncer MKYK üyesi olarak görevine devam edecek. Onun yerine Nilhan Ayan gelmiştir.” dedi.
İRAN'LA ATEŞKESİN 2.GÜNÜ
Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar:
“Terörle mücadelemiz sürecek. İran'a saldırı küresel barışı etkiledi. Burada önemli olan ateşkesle birlikte barışın çerçevesinin ortaya çıkmasıdır. Geçici ateşkes sorunları çözmüyor. Önemli olan barışın kalıcı olması. Daha çok can kaybı yaşanmaması için barış diyoruz.”