Ortadoğu’da savaş gerilimi: Pegasus iptal süresini uzattı

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken Ortadoğu’da savaş gerilimi yaşanıyor. Birçok havayolu şirketi, Ortadoğu ülkelerine seferlerini iptal etti. Irak, İran ve Ürdün’e seferlerini daha önce iptal eden Pegasus, bu süreyi 9 Ekim’e kadar uzattı.

Ortadoğu’da savaş gerilimi: Pegasus iptal süresini uzattı

Ortadoğu’da gerilimi yaşanıyor.

İsrail’in ’a yönelik hava saldırıları ve ’a yapılması planlanan olası saldırılar Ortadoğu’daki hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

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Yaşanan olaylar nedeniyle ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle yabancı havayolu şirketleri Ortadoğu’daki birçok ülkeye seferlerini askıya almak zorunda kaldı.

Hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Havayolları, , ve ’e yapacağı seferleri 9 Ekim’e kadar karşılıklı olarak iptal etti.

Havayolu şirketi bir süredir ’ın başkenti Beyrut’a yaptığı seferleri de askıya almıştı.

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