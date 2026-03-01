Ortadoğu'ya bazı uçuşlar iptal. Türk hava sahasında son durum
01.03.2026 12:36
THY, AJet ve Pegasus birçok ülkeye seferlerini durdurdu.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ortadoğu'ya birçok uçuş iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da hava sahasındaki son durum hakkında bilgi verdi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemesinin ardından havayolu şirketleri Körfez ülkelerine yapılacak uçak seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus sefer iptallerine Ortadoğu'da bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması ve güvenlik riskini gerekçe gösterdi.
THY 2 Mart'a kadar Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerini iptal etti.
AJet ve Pegasus da İran, Irak, Suriye, Lübnan seferlerini 2 Mart'a kadar durdurma kararı aldı.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: TAHRAN HAVALİMANI'NDA 2 UÇAK YERDE BULUNUYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da hava sahasındaki son durum hakkında bilgi verdi.
Bakanlık açıklamasında, "Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırısı sonrası bölgedeki birçok ülke hava sahasını kapattı. İran üzerindeki uçuşlar durdurulunca Türkiye, Kafkasya hattındaki en yoğun hava koridoru oldu.
Hava trafik akışının ağırlıklı olarak Suudi Arabistan-Mısır-Türkiye-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hattı üzerinden, kısmen ise Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlandığı bildirildi.
Türkiye'nin hava sahasında yoğunluğun arttığı da bildirildi.
Bakanlık, Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları’na ait 2 uçağın yerde bulunduğunu da açıkladı.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.