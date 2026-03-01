Ortadoğu'ya bazı uçuşlar iptal. Türk hava sahasında son durum

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemesinin ardından havayolu şirketleri Körfez ülkelerine yapılacak uçak seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus sefer iptallerine Ortadoğu'da bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması ve güvenlik riskini gerekçe gösterdi.

THY 2 Mart'a kadar Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerini iptal etti.

AJet ve Pegasus da İran, Irak, Suriye, Lübnan seferlerini 2 Mart'a kadar durdurma kararı aldı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: TAHRAN HAVALİMANI'NDA 2 UÇAK YERDE BULUNUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da hava sahasındaki son durum hakkında bilgi verdi.

Bakanlık açıklamasında, "Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.