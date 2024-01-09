Ortağı olduğu oto tamirhanesini kundakladı: 2 dükkan ve 10 araç yandı

Olay dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi, oto tamir bakım servisinde meydana geldi. Ortağı ile anlaşmazlık yaşayan Murat Y., yanıcı maddeyle dükkanı ateşe verdi.



Büyüyen yangın, iş yerindeki araçlar ve bitişikteki iş yerine sıçradı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiyecilerin, uzun uğraşlarıyla yangın söndürüldü, toplam 10 araç ve 2 dükkan yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin incelemesinde yangın yerinde bulunan Murat Y.'nin dükkanının kundakladığı anlaşıldı.



Murat Y., ilk ifadesinde ortağı ile arasındaki kira ve diğer alacak anlaşmazlıklarından dolayı yangını çıkardığını itiraf etti. Murat Y.'nin doktor raporunda alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Murat Y.'nin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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