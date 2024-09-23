Ortahisar Belediyesi'ne milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü belirlenen Trabzon Ortahisar Belediyesi'ne 2 milyon 598 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ortahisar Belediyesi'ne milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belediye Başkanlığı'nın, ilçede toplanan çöpleri yol kenarına döktüğüne ilişkin ihbar üzerine Trabzon İl Müdürlüğü ekiplerince Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde denetim yapıldığı belirtildi.

Denetim neticesinde Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğünün, halihazırda da dökmeye devam ettiğinin ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığının belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ortahisar Belediyesi'ne milyonluk ceza - 1

"Ortahisar Belediye Başkanlığı çöplerin toplanarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye 2 milyon 598 bin lira idari uygulanmıştır. Bakanlığımız çevreyi kirleterek toplum sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir."

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