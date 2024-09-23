Ortahisar Belediyesi'ne milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı'nın, ilçede toplanan çöpleri yol kenarına döktüğüne ilişkin ihbar üzerine Trabzon İl Müdürlüğü ekiplerince Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde denetim yapıldığı belirtildi.



Denetim neticesinde Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğünün, halihazırda da dökmeye devam ettiğinin ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığının belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

