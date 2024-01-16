Ortak Paylaşım Forumu 5'inci kez toplandı

Cumhuriyetimizin geçtiğimiz yüz yılındaki kazanımlarının, gelecek yüzyılda dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve yapay zekanın etkisiyle şekillenecek beklentilerin değerlendirildiği Forum, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Forum’da gerçekleştirdiği konuşmasında TİSK’e ve çalışma hayatının gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.



“TİSK, 60 yılı aşan tarihi boyunca ülkemizdeki işverenlerin temsilcisi olarak önemli bir görev icra ediyor. Konfederasyon, kamu, işçi, işverenden oluşan çalışma hayatımızın üç ana aktöründen biridir. Yerel ve uluslararası pek çok platformda işverenlerimizin hukukunu ve menfaatlerini koruyan TİSK, ülkemizde çalışma barışının temininde de kilit roller üstleniyor. Kamu hizmeti dâhil, ekonomi ve sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren 21 üye işveren sendikasıyla ekonomimizin lokomotif yapıları arasında yer almakta” ifadelerine yer verdi.



Son dönemin önemli konularından biri olan asgari ücret ile alakalı olarak ise, “TİSK, asgari ücret müzakerelerinde de son derece yapıcı bir tavır sergiledi. Görüşmeler, çalışanlarımızın ve işverenlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde ülkemizin şartları dikkate alınarak rasyonel bir çerçevede yürütüldü. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenen 2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızla birlikte tüm işverenlerimize de hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.



Ortak Paylaşım Forumu’na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Işıkhan ise konuşmasında;



Ortak Paylaşım Forumu’nun çalışma hayatında üçlü sacayağı olarak nitelendirilen sosyal diyalog mekanizmasını geliştiren, çalışan ve üreten Türkiye’nin kararlı yürüyüşüne destek veren ve çalışma hayatının tüm paydaşlarının kendine yer bulabildiği, ortak bir alanı temsil ettiğine vurgu yaparak, “İşçisiyle, işvereniyle, yatırımcısıyla, üreticisiyle; sivil toplum ve kamu kurumlarımızla bir ve bütün olmak, bizi ulusal ve küresel hedeflerimize ulaştıracak en temel motivasyon kaynağı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Ortak Paylaşım Forumu’nun geleneği olarak son 1 yılı değerlendirme noktasında TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, elim deprem felaketine değinerek aktarımlarına başladı. 6 Şubat’tan beri TİSK ekosistemi olarak bölgede olduklarını, ayni ve nakdi desteklerinin sadece 1-2 haftada on milyarları aştığını, bölgedeki çocukları unutmayarak Yeşilay iş birliği ile Benim Kulübüm Yeşilay gezici tırını 5000’i aşkın çocuk ile buluşturduklarını belirten Akkol; “Mart ayında bölgeyi yalnız bırakmayacağız diye bölge halkına ve devletimize TİSK olarak söz vermiştik. Bunu tüm kamuoyuyla da paylaşmıştık. biz halen oradayız. Teşkilatımızla beraber, projelerimizle beraber, bölgeye maddi manevi destek vermeye devam ediyoruz.” dedi.



Geçtiğimiz yılın önemli gündemlerinden olan Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı’na da değinen Akkol, her iki planın da çok kapsamlı olduğunu belirterek TİSK olarak devletimizle, çalışanlarımızla, programlardaki konulara odaklanarak, milletimize fayda sağlayacak çözümler üretmeye hazır olduklarının altını çizdi.



Tisk ailesinin icraatlerinden bahseden akkol, Türki̇ye’ni̇n en fazla burs veren ekosi̇stemi̇ TİSK. 8 yıldır MESS Yarınım Burs Programıyla 40 bi̇ne yakın öğrenci̇ye dokunduk. TİSK Mi̇krocerrahi̇ Vakfımızın Yarının Sağlıkçıları i̇le ülkemi̇zi̇n en yüksek sağlik bursunu veri̇yor. Teksti̇lden çi̇mento ve sağlığa, i̇laçtan ki̇mya ve i̇nşaata kadar i̇şveren sendi̇kalarimiz ülkemi̇z geleceği̇ne durmadan yatırım yapıyor. İşi̇mi̇zi̇n Yarını i̇çi̇n di̇ji̇tal dönüşüme de li̇derli̇k edi̇yoruz.” dedi.



Forum’da işçi konfederasyonlarının başkanları da konuşmalarını gerçekleştirdi.



TİSK’in ev sahipliği ile gerçekleşecek Ortak Paylaşım Forumu’da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Sayın Vedat Işıkhan’ın yanı sıra, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan konuşmalarıyla yer aldı.



Forum, bu yıl da çalışma hayatının uluslararası örgütlerinin katılımcılarını ağırladı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) yanı sıra, Birleşmiş Milletler, BusinessEurope, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu gibi kuruluşlar da forumda yerini aldı.