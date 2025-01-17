Ortak su kavgasında boru anahtarı ve tabure silah sayıldı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 11 Ağustos'ta Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta inşaat firması çalışanları ile oto yıkama işletmesinde çalışanlar arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan ve Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ilgili inşaat ve oto yıkama şirketlerinin komşu oldukları, daha önceden inşaata su verilmesi için anlaştıkları, olay günü ise inşaatta çalışan ve kardeş olan müşteki sanıklar Abdullah ile Cüneyt B'nin suyu kesmek istemeleri nedeniyle müşteki sanıklar Samet ve kardeşi Serhat O. arasında tartışma çıktığı belirtildi.



Tartışmanın devamında Serhat O.'nun, Abdullah ve Cüneyt B'nin suyu kesmek için getirdikleri boru anahtarını alarak Abdullah B'ye, Abdullah B.'nin ise yıkama dükkanının önünden aldığı tabure ile Serhat O.'ya doğru yürüyerek kavgaya tutuştukları aktarıldı.



Serhat O.'nun boru anahtarı ile Abdullah B.'nin kafasına 5 kez vurduğu, Abdullah B.'nin ise tabureyle ona karşılık verdiği, araya vatandaşın girmesi ve polisin gelmesiyle tarafların ayrıldığı iddianamede yer aldı.

BIÇAKLAR ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra Abdullah ve Cüneyt'in babası olan Fesih B. ile kardeşi Murat B.'nin olay yerine geldiği, tekrar başlayan tartışmada karşı tarafın saldırısı sonucu bıçak darbeleri alan Fesih B.'nin yere düşüp hareketsiz kaldığı kaydedildi.



İddianamede, yaşanan ilk olayda müşteki sanık Abdullah B'nin elindeki tabure ile müşteki sanık Serhat O'nun kollarına ve vücuduna vurarak "silahla kasten yaralama" suçunu işlediği, Serhat O.'nun elinde bulunan ve silahtan sayılan boru anahtarı ile Abdullah B'nin kafasına vurarak yaraladığı, bu eylemin "silahla kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu belirtildi.



KARDEŞLER TARAFINDAN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ



İkinci olayda ise Serhat ve Samet O. kardeşlerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmeleri, darbe sayıları, hedef alınan vücut bölgeleri ve kastlarının yoğunluğu birlikte değerlendirildiğinde, iştirak halinde ellerinde bulunan bıçaklarla maktul Fesih B.'yi öldürdükleri ve müşteki sanıklar Murat ve Cüneyt B.'yi ise yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettikleri iddianamede yer aldı.



15 YILA KADAR HAPİS



Savcı, Samet O. ve Serhat O'nun maktul Fesih B'ye yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da iki kez 15 yıla kadar, kavga sırasında elinde bıçak bulunan sanıklardan İnan Y'nin ise "silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Cumhuriyet savcısı ayrıca Abdullah B.'nin "silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar, kavgaya karışanlardan Cüneyt B. ve Murat B.'nin ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.



Davanın duruşması ilerleyen günlerde Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta geçen yıl 11 Ağustos'ta su tesisatı işi yapan inşaat firması çalışanları ile oto yıkama işletmesinde çalışanlar arasında ortak su kullanımı nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler birbirlerine bıçakla saldırmış, kavgada Fesih B., Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. yaralanmıştı. Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fesih B, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

