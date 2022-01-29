Ortaköy'de ev yangını: Solunum cihazına bağlı hasta hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta müstakil evde çıkan yangında 85 yaşındaki yatalak hastanın cansız bedenine ulaşıldı.



Ortaköy Gözlükçü Sokak'taki 3 katlı dışı betonla kaplı ahşap müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Evde kalan yaşlı çiftten Nazmiye Kaba, çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.



Yangını müdahale ederek söndüren itfaiye ekipleri, eve girdiklerinde solunum cihazına bağlı ve yatalak olan Şakir Kaba'nın cansız bedenine ulaştı.



Nazmiye Kaba, sağlık ekiplerince ambulanstaki müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.



Şakir Kaba'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılacak.