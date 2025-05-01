Ortaköy'de korkutan yangın

Beşiktaş Ortaköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle bir binada yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ortaköy'de korkutan yangın

Tavukçu Remzi Sokak'taki iki katlı bir binanın üst katıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, binada oturanlar tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Ekiplerin, soğutma çalışması sürerken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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