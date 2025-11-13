Ortaköy'de midye ve kumpir faciası: İki çocuk öldü, anne ve babanın durumu kritik
13.11.2025 15:34
Son Güncelleme: 13.11.2025 15:46
AA
Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen dört kişilik aile, Ortaköy'de midye ve kumpir yedikten sonra fenalaştı. İki çocuk hayatını kaybederken baba entübe edildi, annenin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Gıda zehirlenmesi faciaya yol açtı.
Fatih'te bulunan bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem B. ile çocukları Kadir Muhammet B. (6) ve Masal B. (3) mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine dün hastaneye kaldırıldı.
Çocuklar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Baba Servet B. entübe edilirken, anne Çiğdem B'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
ALMANYA'DAN TATİLE GELMİŞLER
Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada ailenin, 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığını, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediğini belirledi.
Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin dün çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edildi.
HASTANEDE CAN VERDİLER
Otelde anne Çiğdem B.'nin kızı Masal B.'nin hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı, çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Öte yandan, polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını muhafaza altına alarak 4 tanığın ifadesine başvurdu.