Ortaköy'de otelin 7. katından düşen kadın öldü: Koca gözaltında

İstanbul Ortaköy'de bir kadın, otelin 7. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay dün saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

40 yaşındaki Ebru C. kaldıkları otelin 7. katından düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Kadın ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru C. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucunda kadının otele birlikte geldiği eşi Özgür A. (35) gözaltına alındı.

ALKOL ALIP KAVGA ETMİŞLER

Polis, çiftin 25 Şubat Cuma günü Almanya’nın Hamburg kentinden yurda giriş yaparak otele yerleştikleri belirledi. Olay günü akşam saatlerinde otelden çıkarak bir mekanda alkol aldıkları öğrenilen çiftin birçok kez kavga ederek otel odasına girdikleri ve burada da kavga etmeyi sürdürdükleri öğrenildi.



CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Beşiktaş polisinin yaptığı detaylı çalışmada çiftin odaya girdiği esnada kadının altında etek olduğunu ancak düştükten sonra altında sadece külotlu çorap olduğu belirlendi.

Ayrıca kavga esnasında otel odasından çıkan kadının eşi tarafından kısa süreli sürüklemeyle tekrardan odaya alındığı ve kadın düştükten sonra eşinin hemen odadan çıktığı tespit edildi.



Yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri olan kadının eşi Beşiktaş polisi tarafından emniyete götürüldü. Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

