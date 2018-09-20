İstanbul Ortaköy'deki bir sinema salonunda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kabataş Liseni'nin hemen yanında restorasyon çalışmalarının yapıldığı sinema salonunda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangına ilişkin İBB'den bir açıklama geldi. Alevlerin başka yere sirayet etmediği belirtilen açıklamada, okul ve öğrenciler için de bir risk oluşmadığı bildirildi.