Ortaköy'deki kavgada dövülen kişi örgüt lideri çıktı

İstanbul Balat'da sahiplerini tehdit ederek tarihi evlerini ellerinden alan çeteye operasyon düzenlendi. Suç örgütü lideri tanıdık çıktı.

Şüpheli Mesut Baraj'ın bir süre önce Ortaköy'de bir barın güvenlik görevlileriyle kavga eden kişi olduğu belirlendi.

Barın önündeki kavgada dövülen Mesut Baraj ve arkadaşları şikayetçi olmadı. Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri Mesut Baraj'ın izine Balat'taki oparasyonda rastladı.

İddiaya göre bir suç örgütü, sahipleri yurtdışında olan ya da yaşlı gayri müslimlerin evlerine el koymaya çalışıyordu. Çete üyeleri sinemacı Enes Kaya'ya da 30 Temmuz 2021'de silahla saldırmıştı



Şikayetler artınca polis suç örgütünü takibe aldı. İstanbul, Adana, Muğla, Diyarbakır ve Düzce'de baskınlar düzenlendi. 48 şüpheliden 39'u yakalandı. Gözaltına alınanlar Ortaköy'deki bar kavgasında sarp edilen Mesut Baraj da vardı.



Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor