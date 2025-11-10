Ortaokul öğrencilerinden 10 Kasım koreografisi
10.11.2025 13:09
DHA
DHA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bursa'da ortaokul öğrencilerinin hazırladığı koreografi ile anıldı.
Bursa'da ortaokul öğrencileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir koreografi hazırladı.
Okulların ara tatile girmesi nedeniyle 7 Kasım Cuma günü Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen anma programında öğrenciler, 1938 yazısını oluşturup, Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05 saatini sembolik olarak sahneledi.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntü, beğeni topladı.