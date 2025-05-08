Ortaokul öğrencisi arkadaşını dövdü, yerde sürükledi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ortaokul öğrencisi çocuk, okul arkadaşı olan başka bir çocuğu dövdü.

Öğrencinin, arkadaşının saçlarından tutulup yerde sürüklendiği anlar amatör kamera tarafından görüntülenirken, olay anında çevrede bulunan diğer öğrencilerin müdahale etmek yerine cep telefonlarıyla video çekmesi ise dikkati çekti.

Mağdur öğrencinin ailesi ise olay sonrası hukuki süreç başlattıklarını ve kızlarının psikolojik destek aldığını belirtti.