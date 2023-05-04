Ortaokul öğrencisi para için okulda arkadaşını bıçakladı

Kayseri'de 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, kendisine borç para vermeyen 11 yaşındaki arkadaşını bıçakladı.

Ortaokul öğrencisi para için okulda arkadaşını bıçakladı

Bir öğrenci borç para vermeyen arkadaşını bıçakladı.

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Yalçın Delikan Ortaokulu'nun kantininde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi B.Y., 6'ncı sınıfta öğrenim gören Ö.K.’den borç para istedi.

Ö.K. olumsuz yanıt verince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Ortaokul öğrencisi para için okulda arkadaşını bıçakladı - 1

Kavga sırasında B.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Ö.K.'yi bacağından yaralayarak, kaçtı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.K. Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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