Ordu'nun Korgan ilçesinde Adem Camgöz'ün kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Koçcuğaz Mahallesi'nde devrildi.
Araçtan savrularak başını taşa çarpan sürücünün kızı Gizem Camgöz (13) ağır yaralandı.
Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Camgöz'ün, Tepealan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Ortaokul öğrencisi trafik kazası kurbanı
Anadolu AjansıTürkiye
Ordu Korgan'daki trafik kazasında, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Korgan ilçesinde Adem Camgöz'ün kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Koçcuğaz Mahallesi'nde devrildi.