Ortaokulda öğretmenden öğrenciye şiddet iddiası

İddiaya göre, bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisi B.Ş. (12), sosyal bilgiler öğretmeni E.B. tarafından şiddete maruz kaldı.

Derse giren öğretmenin, "Konuşan erkekleri sınıftan atarım" dediği, bunun üzerine B.Ş.'nin, "Kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim?" diyerek karşılık verdiği, bu sözlere sinirlenen E.B.'nin, öğrenciyi tahtaya çağırarak kafasına, koluna ve kaburgasına vurduğu, ardından da sıraya fırlattığı iddia edildi.



B.Ş., eve giderek yaşananları ailesine anlattı. Aile ise darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek öğretmen E.B.'den şikayetçi oldu. Hakkında kasten yaralama suçundan işlem başlatılan öğretmen, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.