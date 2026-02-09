Ortaokulda taciz iddiası. Öğretmen tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir ortaokulda eğitim gören bazı kız öğrencilerin öğretmenleri O.M.'nin kendilerini taciz ettiğini ailelerine anlatması üzerine durum okul idaresine bildirildi.

Okul yöneticileri ve rehberlik servisinin öğrencilerle yapılan görüşmelerde, 32 yaşındaki öğretmen O.M.'nin 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.