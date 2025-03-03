Oruç bozulursa ne olur? Diyanet'e göre orucu kasten bozmanın hükmü

Ramazan ayının 3. gününde oruçlarını tutmaya devam eden birçok kişi, "oruç bozulursa ne olur? sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, orucun kasten bozulması durumundaki dini hükümleri açıkladı.



ORUÇ KASTEN BOZULURSA NE OLUR?



Orucu kasten, yani mazereti olmadığı hâlde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir.



Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.