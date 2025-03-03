Oruç bozulursa ne olur? Diyanet'e göre orucu kasten bozmanın hükmü
Oruç bozulunca ne olur? Sorusu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçlarını tutan vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu bozan haller ve bozulması durumunda yapılması gerekenleri belirtiyor. Peki, oruç bozulursa ne olur? İşte Diyanet'e göre orucu kasten bozmanın hükmü.
Ramazan ayının 3. gününde oruçlarını tutmaya devam eden birçok kişi, "oruç bozulursa ne olur? sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, orucun kasten bozulması durumundaki dini hükümleri açıkladı.
ORUÇ KASTEN BOZULURSA NE OLUR?
Orucu kasten, yani mazereti olmadığı hâlde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir.
Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.
AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?
Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.
Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar. Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.
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