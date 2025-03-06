Oruç ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan ayının son günü ne zaman?

2025 Ramazan ayının son günü için tarih bilgisi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, orucun tutulacağı son gün açıklandı. Vatandaşlar bayram arefesinde son oruçlarını tutacak ve Ramazan ayı sona erecek. İşte ayrıntılar.



ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayının son günü belli oldu.



Ramazan ayı 2025 yılında 29 gün sürecek. 1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi arefe gününde sona erecek.



Ramazan Bayramı ise 29 Mart Cumartesi günü arefe ile başlayarak 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü devam edecek.

