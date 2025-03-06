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Oruç ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan ayının son günü ne zaman?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi, 2025 Ramazan ayının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı idrak edilecek. Tatil planlarını önceden yapmak isteyen kişiler ise "Oruç ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Oruç ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan ayının son günü ne zaman?

Oruç ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan ayının son günü ne zaman?

2025 Ramazan ayının son günü için tarih bilgisi belli oldu. İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, orucun tutulacağı son gün açıklandı. Vatandaşlar bayram arefesinde son oruçlarını tutacak ve Ramazan ayı sona erecek. İşte ayrıntılar.

NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayının son günü belli oldu. 

Ramazan ayı 2025 yılında 29 gün sürecek. 1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi arefe gününde sona erecek.

ise 29 Mart Cumartesi günü arefe ile başlayarak 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü devam edecek.

Oruç ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan ayının son günü ne zaman? - 1

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı : 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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