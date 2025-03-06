Oruç ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan ayının son günü ne zaman?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi, 2025 Ramazan ayının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı idrak edilecek. Tatil planlarını önceden yapmak isteyen kişiler ise "Oruç ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Oruç ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan ayının son günü ne zaman?
2025 Ramazan ayının son günü için tarih bilgisi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, orucun tutulacağı son gün açıklandı. Vatandaşlar bayram arefesinde son oruçlarını tutacak ve Ramazan ayı sona erecek. İşte ayrıntılar.
ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayının son günü belli oldu.
Ramazan ayı 2025 yılında 29 gün sürecek. 1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi arefe gününde sona erecek.
Ramazan Bayramı ise 29 Mart Cumartesi günü arefe ile başlayarak 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü devam edecek.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı : 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
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