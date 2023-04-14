Oruç ne zaman bitiyor? Ramazan ayının bitmesine kaç gün kaldı? (2023 Diyanet Ramazan ayı takvimi)

Ramaza ayı vesilesiyle oruçlarını tutmaya devam eden birçok kişi, orucun son günü hakkında araştırma yapmaya başladı. "Oruç ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan takvimini sorguluyor. Peki, oruç ne zaman bitiyor? Ramazan ayının bitmesine kaç gün kaldı?



2023 RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.



Buna göre; Ramazan ayı bu yıl 20 Nisan 2023 Perşembe günü yani 6 gün sonra sona erecek. 21 Nisan 2023 Cuma günü ise bayramın 1. günü idrak edilecek.

RAMAZAN BU YIL 29 GÜN SÜRECEK



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi.



Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek." dedi.