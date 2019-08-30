İlişkili Haberler MSB'den Yavuz ve Fatih paylaşımı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Çanakkale Boğazı'ndaki seyri süresince havadan çekilen görüntülerine de yer verdi.



Akdeniz'de enerji arama çalışmalarına katılacak Oruç Reis gemisiyle ilgili Bakan Dönmez şunları kaydetti:



"Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz'e indi. Çanakkale’deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim. Türkiye sizinle."

Oruç Reis Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan yola çıkmıştı. Yolculuk savaş gemileri eşliğinde devam ediyor. Türkiye sondaj geriliminin yaşandığı Doğu Akdeniz'de Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisiyle faaliyet yürütüyor.