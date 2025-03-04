Oruç tutamayanlar ne kadar para verecek? (2025 fidye bedeli)

2025 yılı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fidye bedelinin ne kadar olduğu, oruç tutamayanların gündeminde yer alıyor. Oruç tutamayanlar, dini yükümlülüklerini yerine getirmek için fidye bedeli ödüyor. Peki, oruç tutamayanlar ne kadar para verecek?



FİDYE NEDİR?



Fidye ya da oruç fidyesi, güçsüzlük, düşkünlük gibi durumlardan dolayı bazı ibadetlerin yerine getirilememesi ya da ibadetin edası sırasında birtakım kusurların işlenmesi halinde ödenen dini-mali bir yükümlülüktür.



Sağlık sebepleri ya da başka sebepler neticesinde oruç tutamayan kişiler, oruç tutamadığı her güne karşılık Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen miktarda fidye öder.

