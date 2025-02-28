2025 Ramazan ayının ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar sahur vaktinde niyetlerini edecek. Her yıl merak edilen oruç niyetinin nasıl yapılacağı ise yeniden gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç niyetinin nasıl yapılacağıyla ilgili her yıl bilgilerini paylaşıyor. Peki, Oruca nasıl niyet edilir? Diyanet'e göre oruç tutarken niyet etmek şart mı?



ORUÇ NİYETİ NASIL EDİLİR?



Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.



Oruca başlamadan önce, niyetin kalpte yapılması yeterlidir. Yani, "Bugün Allah rızası için oruç tutmaya niyet ettim." şeklinde kalpten bir karar verilmesi gerekir.



Ramazan orucu gibi farz oruçlar için dil ile de niyet edilebilir. Bu, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucumu tutmaya." şeklinde olabilir.

