Orucu bozan ve bozmayan durumlar nelerdir? Diyanet orucu bozan durumları açıkladı
Orucu bozan durumlar, ilk sahura bu gece kalkacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Allah rızası için oruç tutmak isteyen bir kişinin imsak ve akşam namazı süresince bazı fiillerden uzak durması gerekiyor. Ancak günlük hayatta karşılaşılan bazı durumlar orucu bozabilirken bazıları ise bozmuyor. İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar.
2025 Ramazan ayının gelişiyle birlikte milyonlarca kişi oruçlarını tutmaya başlayacak. Dini kurallara göre oruçlarını sıkıntısız tamamlamak isteyen kişiler, orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğunu Diyanet üzerinden ayrıntılarıyla araştırıyor. Peki orucu bozan ve bozmayan durumlar neler?
ORUCU BOZAN DURUMLAR
Bu durumlar orucu bozar ve sonradan kaza edilmesi gerekir:
Yemek, içmek (kasıtlı olarak)
Cinsel ilişki
İstemli kusmak
Sigara içmek veya tütün ürünleri kullanmak
Besleyici iğne (serum, vitamin enjeksiyonu) yaptırmak
Adet veya lohusa hali başlamak
Ağız dolusu kusup geri yutmak
İlaç içmek (ağız, burun veya makat yoluyla)
ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR
Unutarak yemek veya içmek
Kan aldırmak veya kan vermek (baygınlık yapmazsa)
Diş fırçalamak (yutulmadığı sürece)
Ağza su almak (abdest sırasında)
Göz damlası kullanmak
Banyo yapmak
Koku sürmek veya parfüm kullanmak
Makyaj yapmak (ağız veya burun yoluyla içeri girmezse)
Aşı veya ağrı kesici iğne yaptırmak (besleyici olmayan)
UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).
Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 238).
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