Orucu bozan ve bozmayan durumlar nelerdir? Diyanet orucu bozan durumları açıkladı

2025 Ramazan ayının gelişiyle birlikte milyonlarca kişi oruçlarını tutmaya başlayacak. Dini kurallara göre oruçlarını sıkıntısız tamamlamak isteyen kişiler, orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğunu Diyanet üzerinden ayrıntılarıyla araştırıyor. Peki orucu bozan ve bozmayan durumlar neler?



ORUCU BOZAN DURUMLAR



Bu durumlar orucu bozar ve sonradan kaza edilmesi gerekir:



Yemek, içmek (kasıtlı olarak)

Cinsel ilişki

İstemli kusmak

Sigara içmek veya tütün ürünleri kullanmak

Besleyici iğne (serum, vitamin enjeksiyonu) yaptırmak

Adet veya lohusa hali başlamak

Ağız dolusu kusup geri yutmak

İlaç içmek (ağız, burun veya makat yoluyla)



ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR



Unutarak yemek veya içmek

Kan aldırmak veya kan vermek (baygınlık yapmazsa)

Diş fırçalamak (yutulmadığı sürece)

Ağza su almak (abdest sırasında)

Göz damlası kullanmak

Banyo yapmak

Koku sürmek veya parfüm kullanmak

Makyaj yapmak (ağız veya burun yoluyla içeri girmezse)

Aşı veya ağrı kesici iğne yaptırmak (besleyici olmayan)

