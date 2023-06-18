Örümcek Adam'a özenen çocuk 5'inci kattan atladı

Benzer olaylar için ailelere de bir uyarıda bulunan Çakmak, "Böyle olaylarda aileler kesinlikle can havliyle çocuğu kucaklayıp taşımasın. Hemen 112'yi arasın. Çünkü boyun omurga zedelenmesi varsa, yanlış bir hareketle ömür boyu felç kalabilir." diye konuştu.



"SPIDERMAN BENİ KURTARMADI"



Baba Fatih Korkmaz da ambulansa bindirildiğinde oğlunun iyi göründüğünü ve kendisine "Spiderman bizi kurtarıyor atlayınca, beni kurtaracaktı ama kurtarmadı. Ben de aşağı düştüm." dediğini söyledi.

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