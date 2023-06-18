Örümcek Adam'a özenen çocuk 5'inci kattan atladı

İstanbul'da 5'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk mucize eseri kurtuldu.
Olay Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. 5,5 yaşındaki Berzan Korkmaz, cep telefonunda izlediği videolarından 'Örümcek Adam' karakterine özenerek 5'inci kattan aşağı atladı.
Babaannesi ile yaşayan Berzan'ın düştüğünü 3 yaşındaki kardeşi Miran, mutfakta yemek yapan babaannesine haber verdi.
Toprak zemine düşen Berzan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorların muayenesinde çocukta sadece ufak sıyrık ve ezilmeler olduğu görüldü. Berzan, 2 gün hastanede gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
TOPRAK ZEMİN AYRINTISI
Şans eseri olaydan burnu bile kanamadan kurtulan Berzan'ın herhangi bir yara almaması doktorlarını da şaşırttı. Tedavisini gerçekleştiren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nden Opr. Dr. Mehmet Çakmak, "Berzan'ın kurtulması mucize, en büyük şansı toprak zemine, oturur şekilde düşmesi." dedi.
Benzer olaylar için ailelere de bir uyarıda bulunan Çakmak, "Böyle olaylarda aileler kesinlikle can havliyle çocuğu kucaklayıp taşımasın. Hemen 112'yi arasın. Çünkü boyun omurga zedelenmesi varsa, yanlış bir hareketle ömür boyu felç kalabilir." diye konuştu.
"SPIDERMAN BENİ KURTARMADI"
Baba Fatih Korkmaz da ambulansa bindirildiğinde oğlunun iyi göründüğünü ve kendisine "Spiderman bizi kurtarıyor atlayınca, beni kurtaracaktı ama kurtarmadı. Ben de aşağı düştüm." dediğini söyledi.
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