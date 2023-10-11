Örümcek kulağına yuva yaptı

Manisa'da bir kadının kulağından canlı örümcek çıkarıldı.

Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Fatma Arık, kulağındaki hışırtı şikayetiyle, Salihli’deki özel bir hastanenin kulak burun boğaz polikliniğine başvurdu.

Yapılan muayenede Arık'ın kulağında yuva yapmış canlı bir örümcek tespit edildi. Örümcek doktorun müdahalesiyle canlı bir çekilde kulaktan çıkarıldı.

Operasyon sonrası konuşan yaşlı kadın, "Kulağıma örümcek nasıl girdi ben de bilmiyorum. Kulağımdaki hışırtının nedeni, kulağıma yuva yapan örümcekmiş. Örümcek kulağımdan çıkarılınca hışırtı sesinden kurtuldum." dedi.