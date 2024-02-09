Oscar Ödülleri'ne yeni kategori eklendi: 23 yıl sonra bir ilk

YENİ KATEGORİ EKLENDİ

Hollywood'un en prestijli ödüllerine yeni bir kategori eklendi. Cast direktörlerinin ödül alacağı kategorinin adı "En İyi Oyuncu Kadrosu/Cast Seçimi" (Best Achievement in Casting) olarak açıklandı.

Bu kategori, 2025 yılında vizyona girecek olup 2026 Oscar Ödülleri'nde yarışacak filmler için geçerli olacak.

Akademi CEO'su Bill Kramer ve başkan Janet Yang, "Cast direktörleri film yapımında önemli bir rol oynuyor ve akademi geliştikçe tanıdığımız ve kutladığımız disiplinlere "Oyuncu Seçimi Ödülü" kategorisini de eklemekten gurur duyuyoruz" dedi.

