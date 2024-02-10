Oscar'lı oyuncu Denzel Washington'ın yeni projesi belli oldu

The Training Day (2001) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan usta oyuncu Denzel Washington, yönetmen Spike Lee ile yeniden bir araya geliyor. İkili, Kurosawa'nın "High and Low" adlı filmini yeniden beyazperdeye uyarlayacak.

1963 tarihli polisiye gerilim filmi "High and Low"u yeniden çekmeye hazırlanan ikili, son olarak 2006'da Inside Man adlı filmde birlikte çalışmıştı.

İkili daha önce "Mo' Better Blues", "Malcolm X", "He Got Game" gibi filmlerde birlikte çalıştı.

