Osman Aşkın Bak kimdir? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kaç yaşında ve nereli?

Osman Aşkın Bak, 11 Ekim 1966 tarihinde İstanbul'un Üsküdar semtinde doğdu. Aslen Rizeli olan Bak, lise öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu.



İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevleri ile federasyonlarda Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurul Üyeliği, Genel Kurul Delegeliği ve Başkanlık görevlerinde bulundu.



12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimde İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. 24. Dönemde İstanbul, 25, 26 ve 27. Dönemde Rize Milletvekili seçildi.



NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komite Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı.



Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca ve Farsça biliyor.



Osman Aşkın Bak yeni Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendirildi. 65. Hükümette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev alacak. Evli ve 4 çocuk babasıdır.