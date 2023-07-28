Osman Cevdet Akçay kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Osman Cevdet Akçay, Türkiye ve ekonomi gündemini yakından takip eden birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Osman Cevdet Akçay'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Osman Cevdet Akçay kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Osman Cevdet Akçay kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Osman Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center’dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı.

Osman Cevdet Akçay, Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar görev aldı.

Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olan Akçay, 1961 Trabzon doğumlu.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...