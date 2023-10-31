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Osman Gökçek kimdir? (AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in biyografisi)

Osman Gökçek zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu olan Osman Gökçek, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletkelili seçimlerinde Ankara 2. bölgeden milletvekili seçildi. Peki, Osman Gökçek kimdir?

Osman Gökçek kimdir? (AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in biyografisi)

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'in oğlu olan Osman Gökçek, 12 Ekim 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü mezunudur.

2002 yılında kurulan Keçiören Gençlik Derneği'ne 9 Mart 2003 tarihinde başkan olan Osman Gökçek,Ankara'da birçok ilçede derneğin örgütlenmesine yardımcı oldu.

Aralık 2003 tarihinden sonra Hollanda'ya ilk sivil girişimi sağlayan gruba liderlik etti. 2006 yılında Çankaya Gönülleri Derneği Başkanlığına seçildi. 2010-2023 yılları arasunda Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörlüğü görevinde bulundu. " Gençlik Kulübü Federasyonu” ve “Çankaya Gönüllüleri Dernek Başkanı” olarak görevi devam etmektedir.

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