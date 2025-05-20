Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

ABB'de buna benzer birçok yolsuzluk olduğunu savunan AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek, şunları ifade etti:



"Bundan önceki süreç içerisinde de ABB, 140 milyon bardağın dışında, taziyelerde kullanılmak üzere 5 milyon, çorba dağıtımında kullanılmak üzere 10 milyon, ofislerde kullanılmak üzere 12 milyon adet ekstra bardak aldı. Şimdi onların çıkıp yaptığı konuşmaları dinliyorum. 'Muhtarlıklara dağıttık' diyorlar. Muhtarlıklara dağıttılarsa mutlaka 140 milyon bardağın, 600 ton çöp torbasının ve 2 bin 500 daksilin depolara teslim edildiğine dair görüntülerin olması lazım. İrsaliyelerde araç plakalarının yazılması lazım. Bunlar bizim söylediğimiz gibi 100 TIR'ın üstünde malzeme ediyor. ABB bunların 5 TIR olduğunu söyledi. İnşallah yarından itibaren de bunların 5 TIR'a sığmayacağını gidip bizzat depolarda, bardak üreten yerlerin önündeki TIR'larda çekimler yaparak ispatlayacağım."



Başsavcılığa verilen şikayet dilekçesinde, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak", "görevi kötüye kullanma" ve "rüşvet" suçlarından gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları talep edildi.